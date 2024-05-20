Владелице «заброшки» в Багратионовском районе грозит до трёх лет тюрьмы (фото)

Владелице «заброшки» в Багратионовском районе грозит до трёх лет тюрьмы (фото)
Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области
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49-летняя жительница Зеленоградска, владеющая заброшенным зданием в посёлке Северном Багратионовского района, обвиняется по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области. Максимальное наказание за указанное правонарушение — ограничение свободы до 3-х лет.

«В нарушение требований градостроительного законодательства собственник объекта не принимала мер для создания препятствий к несанкционированному доступу в здание. В результате этого в августе 2023 года 10-летний мальчик, находясь внутри здания, наступил на прогнившую балку и упал на бетонное покрытие. У ребенка диагностированы травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении.

По версии органа предварительного расследования, обвиняемая владеет зданием с 2008 года. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мальчик получил травмы 27 августа, играя в компании друзей на территории «заброшки». Прокуратура требовала ограничить доступ к зданию через суд. Кроме того, прокурор внёс представления главе администрации муниципального округа и начальнику отдела полиции в связи с непринятием мер по выявлению объекта, представляющего угрозу безопасности граждан, и ограничению доступа к нему. Областная прокуратура потребовала взыскать с владельца заброшенного здания компенсацию морального вреда в пользу упавшего там ребёнка. 

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