В Калининграде из окна выпал полуторагодовалый ребенок. Об этом сообщила пресс-службы регионального управления МЧС.

«На улице Дзержинского полуторагодовалый мальчик выпал из окна 5-этажа жилого дома. За его жизнь борются врачи. С родителями ребенка работает психолог МЧС России», — уточнили в МЧС.

Отметим, что это уже пятый подобный инцидент за последний месяц. Напомним, 10 июля в результате падения из окна погибла полуторагодовалая девочка в Знаменске. Еще один ребенок пострадал в тот же день, выпав из окна третьего этажа в Прибрежном. 11 июля стало известно о смерти 11-летнего мальчика, упавшего с 9 этажа в поселке Васильково. А на следующий день на улице Мариупольской в городе Калининграде с балкона шестого этажа выпал трехлетний мальчик. С тяжёлыми травмами малыш был госпитализирован.