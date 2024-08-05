Открыл окно сам: в СК уточнили подробности ЧП с выпавшим из окна ребенком

Открыл окно сам: в СК уточнили подробности ЧП с выпавшим из окна ребенком
Фото пресс-службы областной прокуратуры
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В Калининграде проводится доследственная проверка по факту падения ребёнка из окна. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Как уточнили в ведомстве, в понедельник, 5 августа, из окна многоэтажного дома на улице Дзержинского в Калининград выпал мальчик возрастом 1 год 1 месяц. «По предварительным данным, ребенок, самостоятельно открыв створку окна, выпал из квартиры, расположенной на пятом этаже, пока его мама спала. В квартире также находилась бабушка мальчика. С травмами малолетний госпитализирован в лечебное учреждение. Обстоятельства, при которых стало возможным произошедшее, следствие детально установит в ходе доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — рассказали в СК.

В свою очередь, в пресс-службе областной прокуратуры уточнили, что «в комнате, где находился мальчик, кровать была вплотную приставлена к окну. В результате этого ребенок смог беспрепятственно залезть на подоконник и повернуть ручку окна».

Напомним, ранее областная прокуратура сообщала, что выпавшему ребенку полтора года. Также отметим, что это уже пятый подобный инцидент за последний месяц. Напомним, 10 июля в результате падения из окна погибла полуторагодовалая девочка в Знаменске. Еще один ребенок пострадал в тот же день, выпав из окна третьего этажа в Прибрежном. 11 июля стало известно о смерти 11-летнего мальчика, упавшего с 9 этажа в поселке Васильково. А на следующий день на улице Мариупольской в городе Калининграде с балкона шестого этажа выпал трехлетний мальчик. С тяжёлыми травмами малыш был госпитализирован.

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