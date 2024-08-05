Открыл окно сам: в СК уточнили подробности ЧП с выпавшим из окна ребенком

В Калининграде проводится доследственная проверка по факту падения ребёнка из окна. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Как уточнили в ведомстве, в понедельник, 5 августа, из окна многоэтажного дома на улице Дзержинского в Калининград выпал мальчик возрастом 1 год 1 месяц. «По предварительным данным, ребенок, самостоятельно открыв створку окна, выпал из квартиры, расположенной на пятом этаже, пока его мама спала. В квартире также находилась бабушка мальчика. С травмами малолетний госпитализирован в лечебное учреждение. Обстоятельства, при которых стало возможным произошедшее, следствие детально установит в ходе доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — рассказали в СК.

В свою очередь, в пресс-службе областной прокуратуры уточнили, что «в комнате, где находился мальчик, кровать была вплотную приставлена к окну. В результате этого ребенок смог беспрепятственно залезть на подоконник и повернуть ручку окна».