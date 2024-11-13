Очевидцы сообщили об обрушении последней потерны и капонира Западного форта (фото)

На Балтийской косе обрушились последняя потерна и капонир Западного форта. Об этом сообщает музейный паблик «Старый люнет» «ВКонтакте».



«Горе горькое. Знали, готовились, но... Всё равно ощущение потери. Сейчас, это самое опасное место», — говорится в сообщении.

Вечером 11 ноября «Балтберегозащита» сообщила, что обрушения вызвал циклон «Мартина», повредивший искусственную авандюну на Балтийской косе.

«Зафиксированы частичные повреждения фронтальных элементов конструкции на северном участке между южным молом и руинами форта. Южнее форта конструкция авандюны новых повреждений не получила», — говорится в сообщении учреждения.

В региональном минстрое по проблеме сообщили, что фортом на текущий момент занимается предприниматель Игорь Колганов.

«Он является собственником форта и обязан будет выполнять требования к охране памятников культурного наследия, а именно провести работы по сохранению памятника, — пояснили в министерстве. — До конца 2026 года предприниматель должен подготовить проектную документацию и до мая 2031 года выполнить работы по ремонту или приспособлению форта к современному использованию. До окончания работ по восстановлению владелец обязан обеспечивать сохранность памятника, ограничить доступ к нему, заниматься уборкой и благоустройством территории».

Напомним, что о продаже форта на Балткосе Игорю Колганову за 11,9 млн рублей стало известно в конце августа.