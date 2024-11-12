«Балтберегозащита»: шторм «Мартина» повредил искусственную авандюну на Балткосе

Шторм, вызванный циклоном «Мартина», повредил искусственную авандюну на Балтийской косе. Об этом сообщила «Балтберегозащита» на своей странице «ВКонтакте».

Учреждение отметило, что прорыва авандюны и затопления посёлка Коса не произошло. Её конструкция находится в работоспособном состоянии. Функция защиты населённого пункта выполняется.

«Зафиксированы частичные повреждения фронтальных элементов конструкции на северном участке между южным молом и руинами форта. Южнее форта конструкция авандюны новых повреждений не получила», — говорится в сообщении учреждения.

Нашивание заплаток: что не так с защитной стенкой из биг-бэгов на Балткосе

Напомним, в конце октября-начале ноября из-за штормового ветра, который принес в регион циклон «Мартина», на территории области было повалено 50 деревьев. Одно из них стало причиной смертельного ДТП, случившегося в Гурьевском районе. Синоптики предупреждали, что циклон принесёт в регион усиление ветра с порывами до штормовых значений (20-25 м/с).

В начале ноября стало известно, что «Балтберегозащита» начала поиск подрядчика на ремонт авандюны на Балткосе. Изначально сообщалось, что на работы готовы направить до 48,4 млн рублей, при этом финансирование было предусмотрено в течение 2024 и 2025 годов. Отмечалось также, что авандюну планировали укрепить с помощью крупного камня. В «Балтберегозащите» надеялись, что в будущем это должно исключить разрыв биг-бэгов.