Под ударами стихии и бюрократии: что ожидает форт Западный на Балткосе

Расположенный на Балтийской косе форт Западный, приобретённый с торгов летом 2024 года калининградским предпринимателем Игорем Колгановым за 11,9 млн рублей, пережил ещё одну тяжёлую зиму. «Новый Калининград» и ранее писал о разрушениях на историческом объекте, которые ежегодно ему причиняют зимние шторма. На этот раз представители «Балтберегозащиты» рассказали, есть ли возможность защитить от стихии остатки самой западной крепости Калининградской области, а собственник сообщил, какие шаги по её сохранению и будущему использованию он намерен предпринимать.

Форт «Западный», как сообщает портал Prussia39, был построен в 1869-1871 годах на косе Фрише-Нерунг и представлял собой неправильный пятиугольник (в 1887-1891 годах конструкции форта были усилены бетоном). Он входил в комплекс фортификационных сооружений города-крепости Пиллау.

По его фронту располагались три капонира для ведения флангового или косоприцельного огня в двух противоположных направлениях. В центре находится огороженный со всех сторон дворик. С тыльной части форт был защищен водным рвом, через который был перекинут подъемный мост. В горжевой части располагались двухъярусная караульная казарма со складским помещением на нижнем уровне, горжевой капонир, площадка для построения караула, колодец, канализация и три склада.

В середине ноября прошлого года форт Западный, как сообщал музейный паблик «Старый люнет», потерял последнюю потерну и капонир. Тогда же представители «Балтберегозащиты» рассказали, что обрушения вызвал циклон «Мартина», повредивший искусственную авандюну на Балтийской косе. Через месяц музейщики из «Старого люнета», пристально наблюдающие за всеми событиями на Балтийской косе, написали, что собственник форта активно готовится к сезону штормов и закрывает для посещений все потенциально опасные ходы и площадки.

В марте Игорь Колганов согласился рассказать «Новому Калининграду», какие работы он запланировал и как собирается использовать форт в обозримом будущем. Собственник пояснил, что все свои работы он согласовывает со Службой госохраны объектов культурного наследия Калининградской области (постановлением правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 форт «Западный» получил статус объекта культурного наследия регионального значения — прим. «Нового Калининграда»), а потому приступить к непосредственному сохранению объекта он сможет не так быстро, как хотелось бы.

«Сначала мы должны разработать проектную документацию на проведение работ в срок до 31 декабря 2026 года, проведение работ без документов недопустимо по закону — рассказал Колганов. — „Балтберегозащита“ зимой 2025 года начала строительство так называемой „каменной наброски“, которая примыкает к форту и частично заходит на его территорию. Мы писали обращение к губернатору с просьбой ускорить процесс принятия решения по возведению второй очереди берегоукреплений, которая должна обогнуть форт Западный. Если открыть кадастровую карту, можно увидеть, что со стороны моря вокруг форта идёт отмежёванная узкая полоска земли (кадастровый номер 39:14:030105:82 — прим. „Нового Калининграда“), которая принадлежит „Балтберегозащите“. Судя по всему, там и будут строиться защитные укрепления».

Предприниматель отмечает, что построенные ранее сооружения из мешков с песком сыграли свою положительную роль в сохранении береговой линии, однако их регулярно нужно восстанавливать, из-за чего инженеры решили усилить их барьером из крупных валунов.

Главный инженер госпредприятия «Балтберегозащита» Евгений Бурнашов рассказал «Новому Калининграду», что планы на укрепления рядом с фортом действительно были, однако потом произошли серьёзные изменения.

«Когда разрабатывался проект в 2018 году, мы оформляли данный земельный участок, для того, чтобы там возможно было строить, — сообщил Бурнашов. — Сейчас таких планов нет, потому что были сложности связанные с акваторией Балтийского моря, с разминированием данной части территории. Раньше все мероприятия планировали выполнить на суше, условия изменились — сейчас вода вплотную подошла к форту. Заход в воду теперь требует экологической экспертизы и прочих согласований».

По словам Бурнашова, «Балтберегозащита» пока планирует провести лишь временные мероприятия по укреплению берега вокруг форта: «Мы решение ещё не приняли, потому что планируем провести обследование, определить глубины и оценить объемы работ, чтобы осметить их и уже принимать решение. Когда эти работы будут проводить, сложно сказать, потому что все зависит от финансирования. Могу лишь сказать, что в этом году мы только всё оценим, а финансирование смогут выделить в следующем году или через год. Это будет зависеть от возможностей и области».

Участок, выделенный в 2018 году под берегоукрепление. Изображение: фрагмент кадастровой карты

Главный инженер госпредприятия добавил, что в 2018 году, когда реализация планов по быстрому берегоукреплению казалась реальностью, выделенный на кадастровой карте участок под номером 39:14:030105:82 был сушей. Сейчас эта полоска берега находится под водой. Таким образом, «Балтберегозащите» приходится думать над новыми сооружениями.

«Там много разных вариантов может быть, — заметил Бурнашов. — Если глобально принимать решение, то надо заходить в воду и часть этой территории огораживать, чтобы восстанавливать утраченное. Но это очень дорого, делать это нужно через проектирование и экологические экспертизы, а также через согласование с Минобороны и с другими ведомствами. Временный и более быстрый вариант будет связан с каменной наброской. Но понимать, какие параметры должны быть у этой каменной наброски, мы сможем, отталкиваясь от текущей ситуации. Дело в том, что из года в год дела там всё хуже и хуже».

Вне зависимости от того, в какие сроки будет построена защита от штормов, собственник форта уже сейчас имеет обязательства по сохранению объекта. На сегодняшний день Игорь Колганов получил задание от Службы госохраны объектов культурного наследия на разработку проектной документации (её нужно успеть подготовить к концу 2026 года). Колганов подтвердил, что уже занимается выбором проектной организации, после чего ему нужно будет разработать проект, согласовать его со Службой и уже после этого приступить к реализации. Главный же вопрос к предпринимателю, который наверняка возникает у каждого, кто имеет представление о приобретённом им форте — это цель покупки и дальнейшая судьба объекта.

«Нам необходимо провести работы по сохранению объекта культурного наследия, перечень которых прописан в договоре с Агентством по имуществу Калининградской области, — говорит Игорь Колганов. — Если говорить о косе, то тут непростая логистика. Сегодня я рассчитываю, что мы сможем привести в порядок памятник архитектуры, сделать из него точку притяжения для туристов и место отдыха жителей Калининградской области, приспособить для современного использования. Несмотря на проблемы, я верю, что Балтийская коса, которая всем пока кажется не самой интересной локацией, рано или поздно получит свою часть славы, как и Куршская. Все наши проекты, которые связаны с этим участком, будут посвящены туризму и истории Калининградской области. Однозначно всё это будет интегрировано без каких-то глобальных изменений».

Собственник форта уточнил, чем усугубляются логистические сложности, с которыми ему приходится сталкиваться для проведения работ. Дело в том, что право бесплатной паромной перевозки имеют лишь жители с официальной пропиской на территории Балтийской косы: «Мы попали в очень странное положение. По контракту Калининградской области с паромной переправой (перевозку людей и грузов осуществляет частная компания) я как владелец этого объекта лишён права бесплатного проезда и вынужден оплачивать проезд за транспорт, который перевозит на форт строительные материалы и людей».

По этому факту Игорь Колганов уже писал письмо в приёмную губернатора, однако исключения в контракте с перевозчиком для предпринимателя, не имеющего прописки на косе, пока нет.

«Прописка — это ключевое слово. Вы же понимаете, что я не могу прописаться на форте, я не могу прописать там своих сотрудников. В итоге, мы не просто платим по общему тарифу за проезд на пароме, но и стоим в одной очереди с туристами, которая длиннее, чем очередь местных жителей. Я стремлюсь к тому, чтобы сохранить объект культурного наследия, это непростая задача. Нам просто необходим свободный доступ на территорию косы», — говорит предприниматель.

Впервые власти региона заговорили о желании передать форт частному инвестору в 2016 году. Это происходило на фоне заявлений главы областной Службы государственной охраны объектов культурного наследия Евгения Маслова, который сообщал, что по фактам повреждения форта возбуждалось уголовное дело.

В 2017 году экс-глава региона Антон Алиханов говорил, что правительство Калининградской области намерено отдать его в аренду по программе «Рубль за метр». При этом власти готовы были профинансировать работы по проектно-сметной документации для защиты сооружений берегозащиты и профинансировать в дальнейшем само их строительство.

На торги объект культурного наследия в итоге выставили только в начале 2024 года. На участие в конкурсе допустили пятерых претендентов: ООО «СЗ „Фаберже“» и ООО «Аргус», ИП Изучеева общественную организацию «Биосфера Балтики», а также физлицо — Игоря Колганова. Начальная цена объекта составляла 1 рубль, победитель предложил 11,9 млн руб.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»