Власти: крушение Ursa Major не отразится на морских перевозках в Калининград

Власти: крушение Ursa Major не отразится на морских перевозках в Калининград
Фото: Оборонлогистика
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Крушение в Средиземном море сухогруза Ursa Major, работавшего в том числе и на калининградском направлении, не отразится на морских перевозках в регион. Об этом «Новому Калининграду» рассказала пресс-секретарь губернатора Калининградской области Мариам Башкирова.

«На транспортной доступности Калининградской области это никак не отразится, — сообщила Башкирова. — Морские перевозки продолжаются без перебоев. Если потребуется увеличение количества судов, то они будут оперативно предоставлены. На рынке существует достаточное количество судов аналогичного класса, готовых к эксплуатации».

О том, что в Средиземном море в результате взрыва в машинном отделении затонул флагман флота «Оборонлогистики» Ursa Major, стало известно утром 24 декабря. Ранее сообщалось, что сухогруз совершал рейс на Дальний Восток с большим проектным грузом. Большую часть команды судна, 14 человек, удалось спасти, однако двое членов экипажа до сих пор числятся пропавшими без вести.

Ранее сухогруз Ursa Major занимался обеспечением калининградского транзита.

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