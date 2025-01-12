Из-за снегопада в субботу четыре калининградских посёлка остались без света и воды

Из-за снегопада в субботу четыре калининградских посёлка остались без света и воды
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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В Зеленоградском районе Калининградской области четыре посёлка остались без света, тепла и воды в субботу, 11 января. Как сообщает пресс-служба областного «Водоканала», причиной отключения стала авария на линиях электропередач «из-за неблагоприятных погодных условий».

«От электроснабжения были отключены жилые дома пос. Холмогоровка, Кузнецкое, Низовка и Мельниково. Это стало причиной временного отсутствия водоснабжения», — пояснили в пресс-службе.

Ликвидировать аварию «Россетям» удалось лишь к вечеру, после чего специалисты областного «Водоканала» начали наполнять систему водой. Полностью восстановить водоснабжение коммунальщики пообещали в течение ночи.

«11 января через Калининградскую область прошёл циклон „Чарли“ с сильным снегопадом, — пояснил „Новому Калининграду“ представитель компании „Россети-Янтарь“. — В 20:04 энергетики восстановили электроснабжение посёлков Холмогоровка, Кузнецкое, Свободное, Петрово после отключения воздушной линии 15 кВ из-за непогоды. Специалисты выехали на место сразу после поступления сигнала о технологическом нарушении и провели необходимые работы. В настоящее время отрабатываются локальные заявки».

Ранее синоптики сообщали, что обильные осадки в виде мокрого снега также стали причиной подтоплений территорий. Они зафиксированы «в типичных для этого явления низменностях» — на трассе в районе посёлка Прегольский, а также в Куликово, где разлилась река Алейка.

«На западе области (Пионерский) за 1,5-2 суток выпало 44 мм, что составляет 64% калининградской месячной нормы в январе! Судя по всему, не обошлось и без штормового нагона в водоёмы региона», — говорилось в сообщении синоптиков.


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