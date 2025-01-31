В Норвегии задержали судно по подозрению в повреждении кабеля в Балтике

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Береговая охрана Норвегии в четверг вечером задержала норвежское судно Silver Dania с российским экипажем на борту. Судно подозревают в повреждении оптоволоконного кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу полиции Норвегии.

Сейчас на судне проводят обыски, допросы и сбор улик. Как утверждается в сообщении, судно с российским экипажем на борту задержали на основании юридического запроса властей Латвии, а также решения норвежского окружного суда Норд-Трумса и Сеньи. Само судно зарегистрировано в Норвегии и курсирует между Санкт-Петербургом и Мурманском.

«Есть подозрение, что судно стало причиной серьезного повреждения оптоволоконного кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией. Полиция проводит на судне операцию, которая включает обыски, допросы и сбор улик», — заявили в пресс-службе.

26 января стало известно,что между Латвией и Швецией в Балтийском море повреждён оптоволоконный кабель Латвийского государственного центра радио и телевещания (LVRTC). Инцидент произошел утром 26 января.

25 декабря финский оператор газотранспортной системы Fingrid сообщил о перебоях в электросети Estlink 2 между Финляндией и Эстонией. В тот же день были повреждены три кабеля связи между Эстонией и Финляндией. После этого ЕС решил усилить санкции против танкерного флота РФ из-за обрыва кабелей на Балтике. Позже НАТО направило 10 кораблей в Балтийское море для охраны подводных кабелей. Через время The Washington Post сообщила, что разведслужбы США и европейских стран не выявили причастности России к повреждению кабелей на дне Балтийского моря.

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