В Норвегии задержали судно по подозрению в повреждении кабеля в Балтике

Береговая охрана Норвегии в четверг вечером задержала норвежское судно Silver Dania с российским экипажем на борту. Судно подозревают в повреждении оптоволоконного кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу полиции Норвегии.



Сейчас на судне проводят обыски, допросы и сбор улик. Как утверждается в сообщении, судно с российским экипажем на борту задержали на основании юридического запроса властей Латвии, а также решения норвежского окружного суда Норд-Трумса и Сеньи. Само судно зарегистрировано в Норвегии и курсирует между Санкт-Петербургом и Мурманском.

«Есть подозрение, что судно стало причиной серьезного повреждения оптоволоконного кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией. Полиция проводит на судне операцию, которая включает обыски, допросы и сбор улик», — заявили в пресс-службе.

26 января стало известно,что между Латвией и Швецией в Балтийском море повреждён оптоволоконный кабель Латвийского государственного центра радио и телевещания (LVRTC). Инцидент произошел утром 26 января.