Задержанное по подозрению в повреждении кабеля судно с россиянами отпустили

Судно с российским экипажем, которое было задержано властями Норвегии по подозрению в повреждении кабеля между Латвией и Швецией, отпустили. Об этом сообщает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва».

«Расследование будет продолжаться, но мы не видим причин для того, чтобы корабль больше оставался в Тромсе. Никаких выводов сделано не было, которые показывают связь судна с преступлением», — заявили в норвежской полиции.

Напомним, накануне стало известно, что береговая охрана Норвегии в четверг вечером задержала судно Silver Dania с российским экипажем на борту на основании юридического запроса властей Латвии, а также решения норвежского окружного суда Норд-Трумса и Сеньи. Причиной послужило подозрение в повреждении оптоволоконного кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией 26 января. Само судно зарегистрировано в Норвегии и курсирует между Санкт-Петербургом и Мурманском.

Напомним также, что 25 декабря финский оператор газотранспортной системы Fingrid сообщил о перебоях в электросети Estlink 2 между Финляндией и Эстонией. В тот же день были повреждены три кабеля связи между Эстонией и Финляндией. После этого ЕС решил усилить санкции против танкерного флота РФ из-за обрыва кабелей на Балтике. Позже НАТО направило 10 кораблей в Балтийское море для охраны подводных кабелей. Через время The Washington Post сообщила, что разведслужбы США и европейских стран не выявили причастности России к повреждению кабелей на дне Балтийского моря.