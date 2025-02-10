Суд арестовал глав фирмы-подрядчика администрации Балтийска

Суд арестовал руководителей подрядной организации, которые заключили муниципальный контракт с администрацией Балтийского округа и предоставили подложные документы о выполнении работ. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда в своём телеграм-канале.

По версии следствия, ООО «Западспецстрой» 29 марта 2024 года заключило с комитетом городского хозяйства администрации муниципалитета контракт на капитальный ремонт дороги на улице Школьной в Балтийске. Отмечается, что подрядчик предоставил властям подложные документы о якобы выполненных работах на сумму в 1 млн рублей. Выплаченная за ремонт сумма оказалась завышенной.

Меру пресечения избирали генеральному и исполнительному директорам «Западспецстроя» Михаилу и Олесе Рудени. Следователь посчитал, что тяжесть обвинения и возможность назначения наказания в виде лишения свободы сроком до 10 лет могут повлиять на их поведение в случае оставления их на свободе. Сторона обвинения заявила, что руководители могут скрыться от следствия, оказать давление на подчинённых, уничтожить доказательства и совершить новые преступления по наработанной схеме. Помимо этого, у директоров фирмы имеются знакомые среди должностных лиц органов власти, Рудени также предпринимали попытки сокрытия своего имущества. Их обвинили в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения).

«Суд посчитал доводы следователя обоснованными и избрал в отношении обоих обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 апреля 2025 года. Постановления суда не вступили в законную силу», — говорится в сообщении суда.

ООО «Западспецстрой» фигурировало на суде по избранию меры пресечения сити-менеджеру Балтийского округа Сергею Мельникову. Адвокат обвиняемого, рассказывая о показаниях Василия Биланчука, заявлял с его слов, что глава комитета городского хозяйства администрации муниципалитета Максим Коваленко «получил от руководителя коммерческой организации „Западспецстрой“ денежные средства в виде взяток». Биланчуку такие сведения сообщил коллега Роман Парамонов. Последний, выступая в качестве свидетеля, рассказал, что разговора на эту тему между ним и Биланчуком не было.

О задержании главы администрации Балтийского округа Сергея Мельникова и его зама стало известно 7 февраля. Следствие считает, что 15 января 2025 года Коваленко передал Мельникову деньги в размере 575 тыс. рублей, рассчитывая на общее покровительство и попустительство по службе. Решение о возбуждении уголовного дела приняли на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, которые провели специалисты УМВД России по Калининградской области. 8 февраля им предъявили обвинения в инкриминируемых преступлениях, а 9 февраля Ленинградский районный суд Калининграда отправил обоих в СИЗО на два месяца.

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