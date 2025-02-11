«Сложный» Балтийск: что говорят о деле главы администрации Сергея Мельникова

Глава администрации Балтийского округа Сергей Мельников и его заместитель Максим Коваленко были задержаны по делу о взяточничестве в конце прошлой недели. В воскресенье Ленинградский районный суд отправил обоих под арест в СИЗО до начала апреля. Доводов адвокатов оказалось недостаточно, чтобы назначить меру пресечения, не связанную с лишением свободы. «Новый Калининград» пообщался с бывшими и нынешними коллегами главы администрации, чтобы понять, что происходит.

Следствие считает, что в середине января заместитель (Коваленко) передал главе администрации (Мельникову) 575 тыс. рублей, рассчитывая на общее покровительство и попустительство по службе. 8 февраля УМВД опубликовало видеозапись с задержанием и обысками по делу подозреваемых, на которой в числе прочего демонстрируют несколько конвертов с деньгами, в том числе с надписью «благотворительность», а также украшения и сделанные от руки записи с суммами, по всей видимости, предназначенными на ремонт дома.

Сергей Мельников на суде заявил, что считает происходящее «политизированным делом, давлением на него». «В рамках предъявленного 8 февраля обвинения мне так и не ясна суть того, что там изложено. В рамках допросов сотрудниками СК дополнительные вопросы не задавались. Такое ощущение, что это действие идет по сценарию, оно так срежиссировано», — сказал сити-менеджер Балтийска.

Адвокат обвиняемого обратил внимание на показания начальника дорожного отдела администрации округа Василия Биланчука о том, что его коллега Роман Парамонов якобы рассказал ему, будто глава комитета городского хозяйства администрации Максим Коваленко «получил от руководителя коммерческой организации „Западспецстрой“ денежные средства в виде взяток». При этом Парамонов, выступая в качестве свидетеля, рассказал, что разговора на эту тему между ним и Биланчуком не было. Тем не менее суд отправил Мельникова и Коваленко под арест. А в понедельник стало известно об аресте руководителей ООО «Западспецстрой», которое фигурировало на суде.

Стоит отметить, что меченые купюры, которыми обычно подтверждается взятка, в деле не фигурируют. По всей видимости, у силовиков есть какие-то свои основания для ареста чиновников, о которых они пока открыто не говорят.

Версий в околополитических кругах муссируется несколько. Одна из них, впрочем, на первый взгляд мало близкая к реальной, что «место главы администрации хотят освободить». Учитывая реалии последних лет, назначение на должность зависит от правительства области. И вряд ли бы Мельников (как и другие главы администраций) воспротивился бы, если бы в правительстве ему предложили уйти с поста. Также есть версия, что Мельникова пытаются использовать, чтобы «подобраться» к сенатору от регионального Заксобрания и бывшему мэру Калининграда Александру Ярошуку, которого связывали с Мельниковым дружеские и рабочие отношения.

Кстати, Ярошук оказался одним из немногих, кто согласился открыто сказать, что думает о ситуации, складывающейся вокруг Мельникова. Сенатор заявил, что комментировать ситуацию во время следственных действий он не может. При этом напомнил, что сити-менеджер Балтийска в прошлом занимался бизнесом и занимал руководящие посты, поэтому тот факт, что дома у Мельникова нашли деньги, не должен вызывать удивление. «Я не имею права, и это будет неправильно сейчас, если комментировать действия следствия. Надо дождаться окончания», — заявил Ярошук. При этом сенатор добавил, что если человек идёт в чиновники, ему следует выстраивать свою работу так, чтобы «не касаться денег».





По мнению сенатора, в истории с задержанием Мельникова, вероятно, могут присутствовать и «какие-либо политические игры», связанные с предстоящими осенью выборами окружного Совета депутатов Балтийска, который является «сложным» муниципалитетом. Сложности добавляет противодействие местного Совета администрации округа.

«Такая активность, это тоже надо понимать. Всё-таки главная база военно-морского флота. Там товарищи, которые находятся в противодействии всегда к исполнительной власти, я имею в виду депутатский корпус во главе с председателем. Все мы понимаем, откуда финансируется, — товарищем из-за границы», — пояснил Ярошук и отметил, что имеет в виду «янтарного короля» Виктора Богдана, который в апреле 2024 года Ленинградским районным судом был признал невиновным по длившемуся долгие годы уголовному делу по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

В июле 2012 года против предпринимателя Виктора Богдана, контролировавшего компанию «Амбер плюс» (являлась официальным дилером Калининградского янтарного комбината), было возбуждено уголовное дело, его подозревали в незаконном возмещении НДС на сумму 350 млн рублей несколькими фирмами, с которыми Богдан был связан. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявлял, что «лично контролирует» дело Богдана.

На вопрос, какой совет бы он дал действующим сити-менеджерам, Ярошук заявил, что главы администраций «все опытные, все знают, как поступать». Выводы из этой ситуации должен сделать каждый человек. Причём как чиновники, так и журналисты.

Депутат Законодательного собрания региона от Балтийска и председатель профильного комитета по социальной политике, культуре и спорту Нина Фёдорова отметила, что «понятия не имеет с точки зрения того, что произошло». С её слов, о задержании Сергея Мельникова всё уже написано в СМИ, и подробности произошедшего знает только Следственный комитет.

Фёдорова добавила, что история с сити-менеджером Балтийска учит одному — жить по закону. Перед ним, отметила депутат, равны и простые граждане, и чиновники. «Если факт нарушения закона имеет место быть, то он должен быть применён к тем людям, которые нарушают его, независимо от персоналий. И какие бы там персоны ни были, все люди, кто нарушает закон, — они должны нести за это ответственность. Все должны понимать, что будет, если ты не будешь его выполнять», — сказала Фёдорова.

Политконсультант Алексей Высоцкий воздержался от комментариев по делу Мельникова и Коваленко. Пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова от лица региональных властей заявила, что в правительстве Калининградской области «полностью доверяют правоохранительным органам»: «Они [органы следствия] не раз проявляли свой профессионализм в работе. Идут следственные действия, с нашей стороны комментировать что-либо будет излишним». Сам губернатор Алексей Беспрозванных ситуацию не комментирует.

Отказался от комментариев и глава Ассоциации муниципальных образований Калининградской области, сити-менеджер Гусева Александр Китаев. Он заявил, что не является экспертом в криминалистике, не особо знаком с делом и с самим Мельниковым лично. «С целью не навредить следствию я откажусь от комментариев», — отметил чиновник. Редакция также попыталась связаться с ещё пятью сити-менеджерами региона. Четверо из них оказались недоступны, последний отказался давать комментарии даже на условиях анонимности.





Сергей Мельников родился 6 августа 1966 года в Калининграде. В 1988 году он окончил Калининградское высшее военно-морское училище, в 2003 году — Высшую школу приватизации и предпринимательства, в 2008 году — Калининградский государственный технический университет по специальности «промышленное и гражданское строительство». С 2001 по 2004 годы Мельников работал главным инженером Калининградского морского рыбного порта, а с 2004 по 2009 годы руководил строительной компанией «СТ-СТРОЙ».

В марте 2009 года он занял пост директора калининградского «Водоканала». При Александре Ярошуке в январе 2011-го Мельников заступил на должность и.о. председателя комитета архитектуры и строительства мэрии, а уже летом стал занимать должность замглавы администрации Калининграда. В областном центре Мельников курировал городское хозяйство и ЖКХ.

В марте 2017 года Мельникова утвердили в статусе врио главы администрации Балтийского округа, а летом того же года — полноправным сити-менеджером. Ярошук, комментируя назначение Мельникова на новую должность, отметил, что это было решение Антона Алиханова, бывшего губернатора Калининградской области.

В интервью «Новому Калининграду» в 2017 году Сергей Мельников рассказывал, что не считал себя в администрации Калининграда «правой рукой» Ярошука: «Я „сантехник“. Да. Который много чего успел сделать в Калининграде, и я этим горжусь. Просто вспоминаю, сколько было разных историй — и с обрезкой деревьев и еще с чем-то. Сегодня уже калининградцы ко многим вещам привыкли — и к этим желтым ящикам с песком, и рекламу в конечном итоге с заборов сняли, которая мешала. Жизнь идет, понемногу улучшается. Какой хороший Калининград, я уже вечером понимаю, когда из Балтийска возвращаюсь домой. Но могу сказать, что воздух в Калининграде, я всегда думал, что суперчистый. А в Балтийске воздух почище будет».

В декабре 2024 года Балтийск стал вторым муниципалитетом, в котором новый губернатор Алексей Беспрозванных провел выездное заседание правительства.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»