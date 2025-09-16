Дело двух депутатов Янтарного, обвиняемых в хулиганстве, направили в суд

Вторым отделом по расследованию особо важных дел регионального СУ СК завершено расследование уголовного дела в отношении двух депутатов Совета депутатов Янтарного округа Павла Малыхина и Василия Рогатко, а также супруги Малыхина. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), уголовное дело направили в суд. Об этом сообщает пресс-служба СК.

По версии следствия, ночью 23 марта на улице Советской в Янтарном обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений избили 37-летнюю местную жительницу. Потерпевшая опрокинула кадку с деревом, стоявшую у входа в ресторан «Янтарная легенда», что и послужило поводом к её избиению. «Обвиняемые высказали в ее адрес угрозы физической расправой, повалили на землю и нанесли удары руками, ногами и дамской сумкой», — добавили в прокуратуре. Как позднее установила судебно-медицинская экспертиза, женщине причинили черепно-мозговую травму, повлекшую легкий вред здоровью.

Следствием по уголовному делу собран достаточный объем доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Светлогорский городской суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что членство задержанных депутатов в «Единой России» было приостановлено, об этом сообщил секретарь регионального отделения политической партии, председатель Законодательного собрания области Андрей Кропоткин. Обвиняемых заключили под стражу в конце марта.