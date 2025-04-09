Минздрав о деле против главврача детской поликлиники: тайна следствия

Исполняющей обязанности главного врача Городской детской поликлиники назначена Ирина Кузнецова, сообщили «Новому Калининграду» в региональном минздраве. Она руководит учреждением вместо подозреваемой в мошенничестве Виолетты Фроловой, которой суд запретил приближаться ближе 100 метров ко всем отделениям и административным корпусам ГДП. При этом прокомментировать ситуацию с уголовным делом против руководства поликлиники в минздраве не смогли.

«В настоящее время идет расследование уголовного дела по факту мошенничества в подведомственном министерству учреждении. В связи с тайной следствия министерство здравоохранения не располагает подробностями расследования данного уголовного дела и не может дать комментарий по существу», — сообщили в минздраве.

Отметим, Ирина Кузнецова являлась заместителем главврача по консультативно-диагностической работе, до объединения учреждения руководила детской поликлиникой № 4 на ул. Садовой.

Ранее стало известно, что второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») в отношении должностных лиц государственного бюджетного учреждения здравоохранения (ГБУЗ) «Городская детская поликлиника». Об этом «Новому Калининграду» сообщили источники, знакомые с ситуацией. В региональном СК информацию подтвердили.

В начале апреля пресс-служба областного суда сообщила, что в судебные органы обратился следователь с ходатайством «об избрании меры пресечения в отношении главврача ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника» Ф. (Виолетты Фроловой — прим. «Нового Калининграда»). Он указал, что в декабре 2024 года было возбуждено уголовное дело ч. 4 ст. 159 УК РФ. «Расследуется факт необоснованных выплат врачу-педиатру за работы, которые фактически не были выполнены, а также безосновательных выплат стимулирующих надбавок. Всего в период с 1 июня 2020 года по 31 мая 2024 было выплачено, как полагает следствие, более 1 млн руб., — сообщили в суде. — 1 апреля 2025 года по подозрению в совершении данных преступлений была задержана Ф.».

Постановлением Ленинградского районного суда от 3 апреля в отношении Виолетты Фроловой была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий: установлена обязанность являться по вызовам следователя и суда, ей запрещено приближаться ближе 100 метров ко всем отделениям и административным корпусам ГБУЗ «Городская детская поликлиника»; посещать аэропорт, железнодорожные вокзалы и станции, порты; посещать консульства и посольства иностранных государств; общаться со свидетелями, подозреваемыми и обвиняемыми по расследуемому уголовному делу.

Отметим, что ранее суд отправил в СИЗО экс-замминистра здравоохранения Анну Попову. Её обвинили по аналогичной статье, вменив хищение более 2,8 млн рублей. По версии следствия, в период с октября по декабрь 2020 года Попова вступила в сговор с начальником отдела по организационной и контрольной работе регионального минздрава и двумя другими лицами. Целью договорённости было трудоустройство одного из них в МИАЦ Калининградской области на должность заместителя начальника отдела по работе с обращениями граждан. При этом «кандидат на работу» не намеревался осуществлять трудовые функции и исполнять должностные обязанности.