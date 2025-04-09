Мошенники приглашают калининградцев на встречи от имени приёмной губернатора

Мошенники начали рассылать жителям Калининградской области приглашения на личные встречи от имени приёмной губернатора. Об этом сообщила в своём Telegram-канале пресс-секретарь главы региона Мариам Башкирова.

«Уважаемые жители, новая форма мошенничества; знаю, что вы и так бдительны, но обязана предупредить. Мошенники под видом приёмной губернатора Калининградской области приглашают на личные встречи. Не ведитесь!», — говорится в сообщении.

В июне 2024 года мошенники создали фейковые аккаунты на тот момент врио губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных в Telegram. Об этом глава региона сообщал на своей официальной странице. Ранее на фейковые аккаунты в Telegram жаловались экс-губернатор Антон Алиханов, глава Гусевской администрации Александр Китаев и сити-менеджер Черняховска Сергей Булычев. В сентябре 2024 года несколько сотрудников администрации Калининграда получили сообщения с фейкового аккаунта сити-менеджера Елены Дятловой в Telegram.