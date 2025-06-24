В Калининграде на территории детсада ребенка придавило ветками упавшего дерева

В Калининграде на территории детсада ребенка придавило ветками упавшего дерева
Фото пресс-службы регионального СК
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В Калининграде следователи регионального управления Следственного комитета проводят проверку по факту падения дерева на воспитанника детского сада. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным СК, в одном из детских садов на территории Ленинградского района во время прогулки ребенка придавило ветками упавшего дерева. «По предварительным данным, инцидент произошел сегодня около 10 час. 30 мин., когда группа детсадовцев находилась на прогулке. В результате резкого порыва ветра дерево, произрастающее на территории дошкольного учреждения, упало на 6-летнего мальчика. С травмами ребенок доставлен в лечебное учреждение. Его жизни ничего не угрожает», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального управления СКР, производится осмотр места происшествия, детально выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В горадминистрации от комментариев воздержались, сославшись на то, что в настоящее время данным вопросом занимается Следственный комитет.

Напомним, 9 июня в центре Калининграда старое дерево упало на 21-летнюю девушку. Несмотря на усилия медиков, спустя десять дней она скончалась в больнице, не приходя в сознание. Следователи установили, что упавшее дерево было усыхающим и произрастало на земельном участке, который находился в аренде у коммерческой организации. В релизе отмечается, что сотрудники администрации Калининграда в свою очередь не дали своевременные указания по вырубке, сносу и обрезке зелёных насаждений на этом земельном участке. Обследование упавшего дерева последний раз проводили в 2021 году.

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