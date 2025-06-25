В Калининграде возбудили дело по факту падения дерева на 6-летнего мальчика

Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту травмирования ребенка в результате падения дерева на территории детского сада в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предварительно установлено, что 24 июня текущего года работниками дошкольного образовательного учреждения ненадлежащим образом исполнены должностные обязанности по своевременной оценке погодных условий при организации прогулки воспитанников. В результате этого в утреннее время в силу неблагоприятных погодных условий произошло падение клена на 6-летнего мальчика.

«Должностные лица детского дошкольного учреждения, расположенного на территории Ленинградского района города Калининграда, проигнорировали размещенный компетентными органами ГО и ЧС региона ежедневный прогноз чрезвычайных ситуаций, в соответствии с которым с 10.00 до 13.00 на территории Калининградской области ожидается усиление ветра до 20 м/с и другие неблагоприятные гидрометеорологические явления. В результате, в процессе прогулки дошкольников, на 6-летнего воспитанника детского сада из-за резкого порыва ветра упал клен, произраставший на территории учреждения. С травмами ребенок был доставлен в лечебное учреждение. Его жизни ничего не угрожает», — добавили в региональном СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). «Прокуратура Ленинградского района г. Калининграда контролирует установление всех обстоятельств происшествия, ход и результаты расследования уголовного дела, а также даст оценку исполнения федерального законодательства», — отметили в прокуратуре.