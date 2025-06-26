Бастрыкин потребовал отчёт по делу об упавшем на ребёнка дереве в Калининграде

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о травмировании малолетнего в калининградском детском саду в результате падения дерева 24 июня. Как сообщает телеграм-канал «Информационный центр СК России», руководитель СУ СК России по Калининградской области Дмитрий Канонеров должен будет сделать доклад об установленных в ходе проведённых следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела — о его результатах.

В ведомстве уточняют, что шестилетний ребёнок получил перелом и был госпитализирован.

Ранее прокуратура Калининградской области взяла уголовное дело по статье «Халатность» на контроль. Предварительно было установлено, что 24 июня текущего года работниками дошкольного образовательного учреждения были ненадлежащим образом исполнены должностные обязанности по своевременной оценке погодных условий при организации прогулки воспитанников. В результате этого в утреннее время в силу неблагоприятных погодных условий произошло падение клена на 6-летнего мальчика.

«Должностные лица детского дошкольного учреждения, расположенного на территории Ленинградского района города Калининграда, проигнорировали размещенный компетентными органами ГО и ЧС региона ежедневный прогноз чрезвычайных ситуаций, в соответствии с которым с 10.00 до 13.00 на территории Калининградской области ожидается усиление ветра до 20 м/с и другие неблагоприятные гидрометеорологические явления. В результате, в процессе прогулки дошкольников, на 6-летнего воспитанника детского сада из-за резкого порыва ветра упал клен, произраставший на территории учреждения. С травмами ребенок был доставлен в лечебное учреждение. Его жизни ничего не угрожает», — добавили в региональном СК.