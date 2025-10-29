В Калининграде поступило в суд дело самбиста, ударившего сотрудницу караоке-клуба

В Калининграде поступило в суд дело самбиста, ударившего сотрудницу караоке-клуба

В Ленинградский районный суд Калининграда поступило уголовное дело в отношении уроженца Светлого, обвиняемого в избиении сотрудницы караоке-клуба. Судебное заседание по рассмотрению вопроса по мере пресечения и о назначении к слушанию уголовного дела назначено на 5 ноября. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

«По версии следствия, 8 мая 2025 года в ночное время Г., находясь в караоке-клубе „Эйфория“, беспричинно, без какого-либо повода, из хулиганских побуждений нанес девушке — сотруднице клуба удар кулаком в область лица, в результате чего ей причинена травма лицевого скелета и перелом костей носа. Действия обвиняемого квалифицированы по п. „д“ ч. 2 ст. 112 УК РФ — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений», — уточнили в суде.

Напомним, 37-летнего бронзового призера чемпионата России по боевому самбо 2008 года Алексея Гончарова из Светлого, ударившего в лицо менеджера калининградского караоке-клуба «Эйфория», взяли под стражу 14 мая. В сентябре срок содержания под стражей был продлен еще на два месяца.

Отметим, что Всероссийская федерация самбо после инцидента заявила в своём телеграм-канале, что изучила ситуацию с Гончаровым, и отметила, что спортсмен, «совершивший преступные действия, не является членом сборной команды России по самбо». Организация подтвердила, что в 2008 году он стал бронзовым призёром чемпионата страны, и на этом его карьера в самбо закончилась.

