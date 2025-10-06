Прокуратура хочет взыскать ущерб, причиненный бюджету главой ФКР и его подчиненными

Областная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании ущерба, причиненного противоправными действиями руководителя фонда капитального ремонта и его подчиненных. В общей сложности по делу о растрате проходит шесть человек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По версии следствия, в 2020-2024 гг. обвиняемые растратили денежные средства фонда в общей сумме свыше 9,1 млн рублей на цели, не связанные с проведением капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе на корпоративы и другие развлекательные мероприятия. В связи с этим прокуратура области направила в суд исковое заявление о взыскании с руководителя фонда и других обвиняемых в пользу регионального бюджета имущественного вреда», — отметили в прокуратуре.

Исковое заявление находится на рассмотрении в Ленинградском районном суде Калининграда.

Напомним, 8 сентября региональный СК сообщил о завершении расследования уголовного дела о растрате денежных средств в фонде капитального ремонта. При этом в середине июня стало известно, что суд отказал следствию в продлении домашнего ареста бывшему генеральному директору регионального Фонда капитального ремонта Олегу Туркину.

Туркина арестовали 26 июня 2024 года. Тогда его обвинили в растрате и отправили под домашний арест на два месяца. Впоследствии этот срок неоднократно продлевался, последний должен закончиться 19 июня 2025-го. В отправке Туркина в СИЗО следствию отказали в июле прошлого года.

Обязанности Туркина поначалу исполняла его заместитель по производственным вопросам Наталья Сергеева, а на данный момент и.о. гендиректора Елена Шацкова. При этом на сайте регионального ФКР Олег Туркин по-прежнему значится как гендиректор.

