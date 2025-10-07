Глава УМВД рассказал о ходе расследования дела по ДТП с погибшим школьником

По уголовному делу, возбужденному по факту смертельного ДТП в Калининграде, в результате которого погиб 10-летний мальчик, уже проведен целый ряд следственных действий. Об этом сообщил на заседании областного правительства во вторник глава УМВД Александр Сокрутенко.

По словам Сокрутенко, в ходе осмотра места происшествия правоохранители изъяли видеозапись ДТП и автомобиль МАН. Назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертиза. По предварительным данным, алкогольного опьянения у водителя не установлено. Сам он допрошен по уголовному делу в качестве подозреваемого и отпущен под подписку о невыезде.

Как подчеркнул Сокрутенок, данная мера пресечения была «согласована с надзирающим органом». «Фигурант не привлекался к уголовной ответственности, имеет постоянное место работы и постоянное место жительства, является участником боевых действий <...>, и нет пока на сегодняшний день оснований скрыться от органов предварительного следствия и суда», — пояснил глава УМВД.

В то же время, по его словам, при проверке был выявлен целый ряд недостатков при эксплуатации транспортного средства. «Во-первых, в отношении водителя дополнительно составлен протокол за нарушение управления транспортным средством без тахографа, потом составлен административный протокол за управление транспортным средством без документов, управление транспортным средством при наличии неисправностей, и также была не оформлена диагностическая карта и отсутствие страховки», — уточнил Сокрутенко.

Напомним, смертельное ДТП произошло 30 сентября в г. Калининграде. По предварительным данным, 49-летний водитель, управляя грузовым автомобилем «МАН», при повороте с ул. Коммунальной на ул. Банковскую допустил наезд на школьника 2015 года рождения, пересекавшего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 10-летний мальчик скончался от полученных травм на месте происшествия.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкция статьи, инкриминируемой подозреваемому, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.


