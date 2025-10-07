УМВД предлагает запретить движение грузовиков вблизи образовательных учреждений

В Калининградской области следует запретить движение большегрузных автомобилей в непосредственной близости от образовательных учреждений. С такой инициативой выступил на заседании областного правительства во вторник глава УМВД Александр Сокрутенко, комментируя ДТП с погибшим под колесами грузовика 10-летним школьником.

«В предупреждение подобных дорожно-транспортных происшествий предлагаю поручить органам местного самоуправления рассмотреть вопрос о запрете движения грузового автотранспорта массой свыше 3,5 тонн по улицам местного значения, прилегающим к общеобразовательным организациям. В границах одного квартала или 200 метров», — сказал глава УМВД.

Анализируя смертельное ДТП со школьником, Сокрутенко отметил, что оно произошло в светлое время суток, в ясную погоду. «Недостатков в содержании автомобильной дороги здесь практически у нас никаких нет. Данный участок местом концентрации ДТП не является», — добавил он.

Напомним, ДТП произошло 30 сентября в г. Калининграде. По предварительным данным, 49-летний водитель, управляя грузовым автомобилем «МАН», при повороте с ул. Коммунальной на ул. Банковскую допустил наезд на школьника 2015 года рождения, пересекавшего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 10-летний мальчик скончался от полученных травм на месте происшествия. Против водителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Мужчина находится под подпиской о невыезде.

