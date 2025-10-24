В калининградском кафе после отравления детей нашли кишечную палочку

Все новости по теме: Продуктовая безопасность

В кафе «Бела Дона» в Калининграде, где отравились 14 человек, нашли кишечную палочку и стафилококк. Результаты испытаний стали известны во время судебного заседания в пятницу, 24 октября, пишет РИА Новости.

ООО «СБ39» привлечена в качестве ответчика по статье 6.6 КоАП РФ, которая устанавливает ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах, в том числе при приготовлении, хранении и реализации пищи и напитков.

«Только что по электронной почте мы получили результаты по продукции, которая была отобрана на испытания... неудовлетворительные результаты, выявлены бактерии кишечной палочки и стафилококк», — цитирует информагентство представителя Роспотребнадзора.

Как сообщила пресс-служба областного суда, деятельность предприятия приостановили на 90 суток.  

Ранее стало известно, что в кафе «Бела Дона» ООО «СБ39» отравились 9 школьников. Позже количество пострадавших выросло до 14. В заведении Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения. Деятельность кафе приостановлена. Проверку по информации об отравлении проводит и региональная прокуратура.

Дело о массовом отравлении было возбуждено Следственным комитетом 19 октября. Позже председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств отравления.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter