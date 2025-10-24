В калининградском кафе после отравления детей нашли кишечную палочку

В кафе «Бела Дона» в Калининграде, где отравились 14 человек, нашли кишечную палочку и стафилококк. Результаты испытаний стали известны во время судебного заседания в пятницу, 24 октября, пишет РИА Новости.



ООО «СБ39» привлечена в качестве ответчика по статье 6.6 КоАП РФ, которая устанавливает ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах, в том числе при приготовлении, хранении и реализации пищи и напитков.

«Только что по электронной почте мы получили результаты по продукции, которая была отобрана на испытания... неудовлетворительные результаты, выявлены бактерии кишечной палочки и стафилококк», — цитирует информагентство представителя Роспотребнадзора.

Как сообщила пресс-служба областного суда, деятельность предприятия приостановили на 90 суток.

Ранее стало известно, что в кафе «Бела Дона» ООО «СБ39» отравились 9 школьников. Позже количество пострадавших выросло до 14. В заведении Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения. Деятельность кафе приостановлена. Проверку по информации об отравлении проводит и региональная прокуратура.