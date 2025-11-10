Экс-замначальника отдела регионального ФКР ждет суд по обвинению во взяточничестве

В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении экс-заместителя начальника проектного отдела — главного архитектора проекта регионального Фонда капитального ремонта. 42-летняя женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Как напомнила пресс-служба регионального СК, преступление было выявлено и задокументировано областным УФСБ.

По данным следствия, в период с ноября 2021-го по февраль 2024 года обвиняемая получила от представителя трех юридических лиц взятку в общей сумме, превышающей 1,1 млн рублей, взамен на ускорение процедур проведения документальных проверок проектной документации, разрабатываемой и предоставляемой указанными организациями в ФКР. Передача денег производилась ежемесячно как путем банковских переводов, так и лично.

На время предварительного следствия обвиняемая водворена в следственный изолятор. По уголовному проведены обыски и выемки, изучена документация, допрошены свидетели, собрана убедительная доказательная база. Сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, 25 июня СК сообщил о задержании в Калининграде экс-заместителя начальника проектного отдела регионального Фонда капитального ремонта по обвинению во взяточничестве. 

Напомним также, что 8 сентября региональный СК сообщил о завершении расследования уголовного дела о растрате денежных средств в Фонде капитального ремонта. В свою очередь, областная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании ущерба, причиненного противоправными действиями руководителя фонда капитального ремонта и его подчиненных. В общей сложности по делу о растрате проходит шесть человек. 

