Дело экс-замначальника проектного отдела ФКР поступило в суд

В суд поступило уголовное дело в отношении экс-заместителя начальника проектного отдела — главного архитектора проекта КО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов». Она обвиняется в получении взятки, сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

По версии следствия, в период с ноября 2021 года по февраль 2024 года 42-летняя женщина ежемесячно получала взятки от представителя трех коммерческих организаций за ускорение процедуры согласования и проведения проверок предоставляемой проектной документации. Общая сумма взятки, как полагает следствие, составила 1 080 000 рублей.

Действия обвиняемой квалифицированы следствием по ч. 6 ст. 290 УК РФ как получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица и если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, совершенные в особо крупном размере.

«Решается вопрос о принятии уголовного дела к производству и назначении его к судебному разбирательству», — добавляет пресс-служба.

Напомним, 25 июня СК сообщил о задержании в Калининграде экс-заместителя начальника проектного отдела регионального Фонда капитального ремонта по обвинению во взяточничестве. 10 ноября расследование уголовного дела завершили, его направили в суд для рассмотрения по существу.

Напомним также, что 8 сентября региональный СК сообщил о завершении расследования уголовного дела о растрате денежных средств в Фонде капитального ремонта. В свою очередь, областная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании ущерба, причиненного противоправными действиями руководителя фонда капитального ремонта и его подчиненных. В общей сложности по делу о растрате проходит шесть человек.

