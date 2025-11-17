Следствие: экс-советник Подольского «покровительствовал» похоронному учреждению

Все новости по теме: Коррупция
Следствие: экс-советник Подольского «покровительствовал» похоронному учреждению

Бывший глава администрации Советского округа Евгений Макаров, ранее являвшийся советником главы администрации Гурьевского округа Сергея Подольского, обвиняется в мошеннических действиях в отношении руководства МАУ «Спецсервис», которое занимается оказанием похоронных услуг. Об этом сообщила представитель стороны обвинения на заседании суда 17 ноября. Суд заключил экс-чиновника под стражу на два месяца.

В ходе заседания представитель стороны обвинения сообщила, что «не позднее 1 марта 2017 года у Макарова возник умысел на совершение мошенничества в особо крупном размере, а именно — хищение имущества МАУ „Спецсервис“». По её словам, в период с марта по сентябрь 2017 года Макаров сообщил при личной встрече директору МАУ, что у него, как у советника главы администрации Гурьевского округа, имеется возможность урегулировать различные вопросы, возникающие в ходе деятельности предприятия.

Как отмечает следствие, Макаров еженедельно лично получал от МАУ 75% прибыли учреждения, общая сумма с 2017 по 2025 год составила 40 млн руб. Бывший советник и глава администрации был задержан при очередной передаче денег 15 ноября в 20.50 сотрудниками УФСБ, 16 ноября ему было предъявлено обвинение по статье о мошенничество в особо крупном размере.

Как ранее сообщило региональное управление Следственного комитета, Евгений Макаров, по версии следствия, предлагал урегулировать «различные вопросы, возникающие в ходе осуществления предприятием своей деятельности, с должностными лицами правоохранительных, надзорных и контролирующих органов». В действительности же, фигурант таковых возможности и намерения не имел, а руководствовался целью личного обогащения.

Евгений Макаров стал главой администрации Советского городского округа в ноябре 2021 года. До этого он работал первым заместителем предыдущего главы — Андрея Сергеева, а после его досрочной отставки стал и.о. сити-менеджера. Ранее Сергеев и Макаров вместе работали в администрации Гурьевска. Пост главы администрации Советска чиновник покинул в начале июня.

Муниципальное автономное учреждение «Спецсервис» было создано в 2017 году, его основной вид деятельности — организация похорон и связанных с ними услуг, директор — Юлия Сузрикова, учредитель — Гурьевский городской округ.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter