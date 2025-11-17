Следствие: экс-советник Подольского «покровительствовал» похоронному учреждению

Бывший глава администрации Советского округа Евгений Макаров, ранее являвшийся советником главы администрации Гурьевского округа Сергея Подольского, обвиняется в мошеннических действиях в отношении руководства МАУ «Спецсервис», которое занимается оказанием похоронных услуг. Об этом сообщила представитель стороны обвинения на заседании суда 17 ноября. Суд заключил экс-чиновника под стражу на два месяца.

В ходе заседания представитель стороны обвинения сообщила, что «не позднее 1 марта 2017 года у Макарова возник умысел на совершение мошенничества в особо крупном размере, а именно — хищение имущества МАУ „Спецсервис“». По её словам, в период с марта по сентябрь 2017 года Макаров сообщил при личной встрече директору МАУ, что у него, как у советника главы администрации Гурьевского округа, имеется возможность урегулировать различные вопросы, возникающие в ходе деятельности предприятия.

Как отмечает следствие, Макаров еженедельно лично получал от МАУ 75% прибыли учреждения, общая сумма с 2017 по 2025 год составила 40 млн руб. Бывший советник и глава администрации был задержан при очередной передаче денег 15 ноября в 20.50 сотрудниками УФСБ, 16 ноября ему было предъявлено обвинение по статье о мошенничество в особо крупном размере.

Как ранее сообщило региональное управление Следственного комитета, Евгений Макаров, по версии следствия, предлагал урегулировать «различные вопросы, возникающие в ходе осуществления предприятием своей деятельности, с должностными лицами правоохранительных, надзорных и контролирующих органов». В действительности же, фигурант таковых возможности и намерения не имел, а руководствовался целью личного обогащения.