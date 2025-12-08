Расследование дела Сергея Мельникова находится на завершающей стадии

Уголовное дело бывшего главы администрации Балтийского городского округа Сергея Мельникова по факту взятки находится на завершающей стадии. Об этом заявил руководитель второго отдела по расследованию особо важных уголовных дел СУ СК России по Калининградской области Дмитрий Жирнов во время брифинга для СМИ в понедельник, 8 декабря.

«В отношении главы администрации Балтийского городского округа возбуждено всем известное уголовное дело по факту получения взятки. Но кроме этого по Балтийску у нас имеется ещё ряд уголовных дел, в том числе коррупционных, и связаны они в основном с заместителями главы данной администрации. Все они последовательно расследуются. Что касается Мельникова, то в данное время уголовное дело находится на завершающей стадии. Готовится предъявление обвинения и ознакомление с материалами уголовного дела — его, а также соучастников. После чего уголовное дело будет направлено в прокуратуру и, надеюсь, в последующем — в суд, где уже будет рассматриваться по существу», — рассказал Дмитрий Жирнов.

Он также отметил, что не может раскрывать подробности дела, сославшись на тайну следствия. Предполагается, что детали будут обнародованы после завершения расследования.

О задержании экс-главы администрации Балтийского округа Сергея Мельникова и его зама стало известно 7 февраля. Решение о возбуждении уголовного дела приняли на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, которые провели специалисты УМВД России по Калининградской области. 8 февраля Мельникову и Коваленко предъявили обвинения в инкриминируемых преступлениях, а 9 февраля Ленинградский районный суд Калининграда отправил обоих в СИЗО на два месяца — до 7 апреля. 27 февраля стало известно, что защита Мельникова не смогла оспорить его арест. Впоследствии меру пресечения в виде ареста в отношении Мельникова и Коваленко неоднократно продлевали.