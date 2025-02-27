Защита главы администрации Балтийска Мельникова не смогла оспорить его арест

Защита главы администрации Балтийска Сергея Мельникова не смогла оспорить его арест. Решение суда вступило в законную силу. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда в своём телеграм-канале.

Адвокат Мельникова Е.С. Камасин указал, что ходатайство следствия не было достаточно мотивировано. Для избрания меры пресечения в виде СИЗО отсутствовали основания. При этом сторона защиты пыталась оспорить законность задержания Мельникова.

Камасин также указал на нарушения уголовно-процессуального закона, которое допустил суд первой инстанции. По мнению адвоката, заседание должны были провести в закрытом режиме, чтобы не нарушить тайну предварительного следствия. Защитник попросил судью отказать в удовлетворении ходатайства стороны гособвинения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Калининградский областной суд, изучив доводы жалобы и поступившие материалы, не нашел оснований для изменения или отмены постановления Ленинградского районного суда. Оно признано законным и обоснованным и вступило в законную силу», — говорится в сообщении.

«Сложный» Балтийск: что говорят о деле главы администрации Сергея Мельникова

О задержании главы администрации Балтийского округа Сергея Мельникова и его зама стало известно 7 февраля. Следствие считает, что 15 января 2025 года Коваленко передал Мельникову деньги в размере 575 тыс. рублей, рассчитывая на общее покровительство и попустительство по службе. Решение о возбуждении уголовного дела приняли на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, которые провели специалисты УМВД России по Калининградской области. 8 февраля им предъявили обвинения в инкриминируемых преступлениях, а 9 февраля Ленинградский районный суд Калининграда отправил обоих в СИЗО на два месяца — до 7 апреля.