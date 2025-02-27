Защита главы администрации Балтийска Мельникова не смогла оспорить его арест

Защита главы администрации Балтийска Сергея Мельникова не смогла оспорить его арест. Решение суда вступило в законную силу. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда в своём телеграм-канале.
Адвокат Мельникова Е.С. Камасин указал, что ходатайство следствия не было достаточно мотивировано. Для избрания меры пресечения в виде СИЗО отсутствовали основания. При этом сторона защиты пыталась оспорить законность задержания Мельникова.
Камасин также указал на нарушения уголовно-процессуального закона, которое допустил суд первой инстанции. По мнению адвоката, заседание должны были провести в закрытом режиме, чтобы не нарушить тайну предварительного следствия. Защитник попросил судью отказать в удовлетворении ходатайства стороны гособвинения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
«Калининградский областной суд, изучив доводы жалобы и поступившие материалы, не нашел оснований для изменения или отмены постановления Ленинградского районного суда. Оно признано законным и обоснованным и вступило в законную силу», — говорится в сообщении.
«Сложный» Балтийск: что говорят о деле главы администрации Сергея Мельникова
О задержании главы администрации Балтийского округа Сергея Мельникова и его зама стало известно 7 февраля. Следствие считает, что 15 января 2025 года Коваленко передал Мельникову деньги в размере 575 тыс. рублей, рассчитывая на общее покровительство и попустительство по службе. Решение о возбуждении уголовного дела приняли на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, которые провели специалисты УМВД России по Калининградской области. 8 февраля им предъявили обвинения в инкриминируемых преступлениях, а 9 февраля Ленинградский районный суд Калининграда отправил обоих в СИЗО на два месяца — до 7 апреля.11 февраля в Балтийске назначили врио главы администрации городского округа. Им стала Ольга Матасова. Ранее она работала заместителем Сергея Мельникова и занимала пост начальника управления образования муниципалитета. Руководить комитетом городского хозяйства вместо Максима Коваленко будет его заместитель Роман Парамонов. 17 февраля стало известно, что «Единая Россия» приостановила членство главы администрации Балтийска Сергея Мельникова в партии.