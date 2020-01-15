Путин предложил учредить новую должность для Медведева

Президент РФ Владимир Путин заявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности и предложить ее Дмитрию Медведеву. Об этом в среду, 16 января, сообщает РИА «Новости».

«Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами, и, с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности, я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами этого свойства, этой категории вопросов», — цитируют СМИ главу государства.

Ранее стало известно, что премьер-министр Правительства РФ Медведев объявил об уходе в отставку кабмина в полном составе после послания президента Федеральному собранию.