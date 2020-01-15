Путин предложил учредить новую должность для Медведева

Путин предложил учредить новую должность для Медведева
Дмитрий Медведев. Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Чиновники

Президент РФ Владимир Путин заявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности и предложить ее Дмитрию Медведеву. Об этом в среду, 16 января, сообщает РИА «Новости».

«Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами, и, с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности, я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами этого свойства, этой категории вопросов», — цитируют СМИ главу государства.

Ранее стало известно, что премьер-министр Правительства РФ Медведев объявил об уходе в отставку кабмина в полном составе после послания президента Федеральному собранию.

Комментировать (2)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter