Актер Машков — Путину: «Кто-то присматривается к Калининграду»

Актер Машков — Путину: «Кто-то присматривается к Калининграду»
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Международные отношения

Актер Владимир Машков выразил опасение, что после ухода Владимира Путина с поста президента другие страны смогут претендовать на территории России, в том числе Калининградскую область. Об этом артист сказал самому Путину, пишет в четверг, 13 февраля, «Российская газета».

По словам Машкова, в прессе ряда государств время от времени появляются публикации о том, что пока Россию возглавляет Путин, никто не покусится на ее территориальную целостность, но после его ухода «откроется окно возможностей».

«Кто-то претендует на территорию Крыма, а кто-то присматривается к Калининграду», — заявил актер и предложил закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России и даже ведение переговоров на эту тему.

Путин поддержал Машкова: «Идея сама по себе мне нравится. Так что давайте юристам мы поручим, попросим их сформулировать это должным образом».

Машков входит в рабочую группу по подготовке изменений в Конституцию.

В январе Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, в том числе предложив изменить Конституцию. Через несколько часов стало известно об уходе в отставку Правительства РФ во главе с премьером Дмитрием Медведевым. На должность нового главы кабмина президент предложил главу ФНС Михаила Мишустина.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Комментировать (20)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter