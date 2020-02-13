Актер Машков — Путину: «Кто-то присматривается к Калининграду»

Актер Владимир Машков выразил опасение, что после ухода Владимира Путина с поста президента другие страны смогут претендовать на территории России, в том числе Калининградскую область. Об этом артист сказал самому Путину, пишет в четверг, 13 февраля, «Российская газета».

По словам Машкова, в прессе ряда государств время от времени появляются публикации о том, что пока Россию возглавляет Путин, никто не покусится на ее территориальную целостность, но после его ухода «откроется окно возможностей».

«Кто-то претендует на территорию Крыма, а кто-то присматривается к Калининграду», — заявил актер и предложил закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России и даже ведение переговоров на эту тему.

Путин поддержал Машкова: «Идея сама по себе мне нравится. Так что давайте юристам мы поручим, попросим их сформулировать это должным образом».

Машков входит в рабочую группу по подготовке изменений в Конституцию.

В январе Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, в том числе предложив изменить Конституцию. Через несколько часов стало известно об уходе в отставку Правительства РФ во главе с премьером Дмитрием Медведевым. На должность нового главы кабмина президент предложил главу ФНС Михаила Мишустина.