РБК: регионам поручили создать атмосферу праздника на голосовании по Конституцию

РБК: регионам поручили создать атмосферу праздника на голосовании по Конституцию
Виталий Невар / Новый Калининград

Кремль поручил создать в регионах праздничную атмосферу в день голосования по поправкам в Конституцию и обеспечить высокую явку. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в администрации президента.

По данным издания, 13 по 15 февраля для вице-губернаторов по внутренней политике был проведен специальный семинар, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию. Региональным чиновникам назвали показатели, которые федеральный центр хотел бы видеть по итогам: явка — 60%, результат «за» — 70%. В целом регионы ориентировали на явку 50–55%.

Праздничная атмосфера нужная для повышения явки. Точно такая же задача стояла и на президентских выборах. «Конкретных установок, кто и что должен организовывать, не давали, поскольку все и так знают, что нужно делать», — цитирует РБК одного из собеседников. По его словам, это может быть как организация буфетов на участках для голосования, так и различные культурные мероприятия.

В январе Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, в том числе предложив изменить Конституцию. Через несколько часов стало известно об уходе в отставку Правительства РФ во главе с премьером Дмитрием Медведевым. На должность нового главы кабмина президент предложил главу ФНС Михаила Мишустина.

Когда именно состоится голосование, еще неизвестно. При этом власти уже решили, что это будет рабочий день, но его сделают выходным. 

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