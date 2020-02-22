Турция обстреляла 21 цель в Сирии в ответ на гибель своего военного

В ответ на гибель турецкого военнослужащего после танкового обстрела военных позиций Турции ее Вооруженные силы обстреляли 21 цель в сирийском Идлибе. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на агентство Anadolu.

Как заявило Минобороны Турции, удар по объектам нанесен в ответ на танковый обстрел турецких позиций на северо-западе Сирии. Один турецкий военнослужащий получил тяжелые ранения в результате сирийского обстрела и скончался по дороге в больницу.

Напомним, 20 февраля Турция с помощью артиллерии поддержала наступательную операцию боевиков против сирийских правительственных сил в провинции Идлиб. Чтобы предотвратить дальнейший прорыв боевиков, российские ВКС нанесли по ним удар. В результате были уничтожены танк, несколько БМП и пикапов с крупнокалиберным вооружением. Позже МИД РФ заявил, что «серьезно озабочен» тем, что вооруженные силы Турции поддерживают боевиков в Сирии.