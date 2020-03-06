Прокуратура начала антикоррупционную проверку бизнес-омбудсмена Нижегородовой

4 марта прокуратура Калининградской области начала проверку деятельности уполномоченного по правам предпринимателей Калининградской области Светланы Нижегородовой на предмет соответствия бюджетному, трудовому и антикоррупционному законодательству. Мероприятия продлятся до 26 марта. Проверкой занимается отдел по соблюдению законодательства по противодействию коррупции. Решение о проведении проверки принял прокурор области. Соответствующее письмо о начале проверки есть в распоряжении редакции «Нового Калининграда».



У бизнес-омбудсмена затребованы все документы, связанные с жалобой, поданной в прокуратуру на Светлану Нижегородову главой ее аппарата Алексеем Матюшенко. Сам Матюшенко сообщил «Новому Калининграду», что его уведомили в прокуратуре о начале проверки.

Ранее «Новый Калининград» сообщал о том, что Матюшенко пожаловался в областную Контрольно-счетную палату и службу по противодействию коррупции областного правительства с заявлениями о предполагаемых нарушениях со стороны Нижегородовой. Также он обратился в прокуратуру.

В частности, по его мнению, Нижегородова необоснованно получила доплату к отпуску 96 тыс. руб. при том, что ранее областной минфин ей отказал в согласовании выделения средств на эту выплату, потому что она уже предусмотрена в бюджете уполномоченного (и ее получил в 2019 году предшественник — Георгий Дыханов), потратила на билеты и гостиницу для командировки в Страсбург 86 тыс. руб., на которую в итоге не поехала, а также взяла на работу бывшую коллегу по Калининградской торгово-промышленной палате, которая не явилась на собеседование, при том что был другой кандидат, который пришел на встречу с комиссией.

На информационный запрос «Нового Калининграда» о предоставлении разъяснений по сути фактов, изложенных Матюшенко, Нижегородова ответила отказом со ссылкой на закон о персональных данных.