«Простые люди просили!»: Терешкова объяснила, почему предложила обнулить сроки Путина

Депутат Госдумы Валентина Терешкова объяснила, почему предложила обнулить сроки для действующего президента. Цитаты разговора приводит издание «Комсомольская Правда».
Депутат считает, что возможность для президента РФ Владимира Путина остаться на посту — это «стабилизирующий фактор» для страны, который «охладит пыл тех, кто пытается интриговать и раскачивать ситуацию». По ее словам, об этом просили простые люди: «Да каких политических кругов?! Люди, люди! Простые люди об этом просили просто. Просили!»
Напомним, ранее депутаты приняли поправку, предложенную депутатом Валентиной Терешковой, которая позволит президенту России Владимиру Путину участвовать в следующих выборах. Президент Путин во вторник также выступил на заседании Госдумы и заявил, что одобряет эту поправку, но ее должен будет оценить Конституционный суд.
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