«Простые люди просили!»: Терешкова объяснила, почему предложила обнулить сроки Путина

«Простые люди просили!»: Терешкова объяснила, почему предложила обнулить сроки Путина
Виталий Невар / Новый Калининград
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Депутат Госдумы Валентина Терешкова объяснила, почему предложила обнулить сроки для действующего президента. Цитаты разговора приводит издание «Комсомольская Правда».

Депутат считает, что возможность для президента РФ Владимира Путина остаться на посту — это «стабилизирующий фактор» для страны, который «охладит пыл тех, кто пытается интриговать и раскачивать ситуацию». По ее словам, об этом просили простые люди: «Да каких политических кругов?! Люди, люди! Простые люди об этом просили просто. Просили!»

Напомним, ранее депутаты приняли поправку, предложенную депутатом Валентиной Терешковой, которая позволит президенту России Владимиру Путину участвовать в следующих выборах. Президент Путин во вторник также выступил на заседании Госдумы и заявил, что одобряет эту поправку, но ее должен будет оценить Конституционный суд.

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