Эксперты отнесли Калининградскую область к регионам с низкой самоизоляцией

Калининградская область попала в третью группу регионов, с наименее жесткими практиками, принятыми региональными властями в отношении неместных жителей на фоне борьбы с пандемией коронавируса. Такие результаты показало исследование фонда «Петербургская политика», сообщают «Ведомости».



К числу наиболее самоизолированных регионов эксперты отнесли 14 регионов, включая Чечню, Ивановскую область, Карелию и Краснодарский край.

Санкт-Петербург и Коми попали в группу со средним уровнем самоизоляции (всего 33 региона попали в данную группу).