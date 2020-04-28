Президент поручил подготовить рекомендации по выходу из «режимов ограничения» с 12 мая

Президент Владимир Путин поручил Правительству РФ и Роспотребнадзору во взаимодействии с рабочей группой госсовета подготовить к 5 мая рекомендации по выходу регионов из «режимов ограничения», введённых из-за распространения коронавируса. Об этом он заявил перед совещанием с главами регионов во вторник, 28 апреля.



«Поручаю правительству, Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета в течение недели, то есть к 5 мая, подготовить рекомендации, а именно критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода начиная с 12 мая из режимов ограничения. Разумеется, в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что власти регионов не должны принимать решения «под копирку». «Когда в целом по стране пик эпидемии будет преодолён, в отдельных регионах ситуация может оставаться напряжённой», — отметил Владимир Путин. Он добавил, что в некоторых субъектах, возможно, «жёсткий режим необходимо будет сохранить или даже усилить».

Ранее Владимир Путин сообщил, что принял решение о продлении нерабочих дней до 11 мая. По словам президента, риски заразиться инфекцией сейчас «выходят на верхнюю планку».