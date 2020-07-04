Росстат: техническая готовность строящегося по ФЦП парома — 7%

Росстат: техническая готовность строящегося по ФЦП парома — 7%
Виталий Невар / Новый Калининград
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Техническая готовность парома, который строится в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области для линии Усть-Луга Балтийск, составляет 7,1%. Такие данные приводятся в сборнике Калининградстата, по итогам мая.

Согласно отчету минэкономразвития о реализации ФЦП в Калининградской области, по итогам первого квартала, верфь, строящая паром, столкнулась с проблемами, вызванными пандемией коронавируса.

«Невский ССЗ» письмами от 7 февраля 2020 г., 12 марта 2020 г., 25 марта 2020 г. проинформировал о форс-мажорных обстоятельствах, связанных с задержкой поставки оборудования компании «Wartsila» (оборудование, обеспечивающее хранение сжиженного природного газа) и компании «Gas & Heat» (бустерный модуль) в связи с эпидемиологической обстановкой в Китайской Народной Республике, Итальянской Республике", — говорится в отчете.

По состоянию на апрель, была изготовлена закладная секция парома, выполнена закладка киля парома и присвоен номер. 10 секций находились в работе в стадии заготовительного производства (резка, гибка, комплектация и узловая сборка) еще 28 секций были в стадии изготовления.

Ранее планировалось, что паром выйдет на линию в декабре 2021 года.

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