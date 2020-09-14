Бизнес о пути решения проблемы вывоза мусора из области: относимся с осторожностью

Предложенный властями механизм решения проблемы обложения таможенными пошлинами мусора, образуемого в Калининградской области и вывозимого на переработку на остальную территорию РФ, вызывает опасения у регионального бизнеса. Об этом «Новому Калининграду» сообщил президент Калининградской торгово-промышленной палаты Феликс Лапин.



По его словам, предлагается дополнить закон об ОЭЗ в Калининградской области понятием «конечного потребления» товара. «Фактически создаётся прецедент, потому что до сих пор никакими законодательными нормами не оговаривалось что это такое. Если есть „конечное потребление“, то, получается, возможно, и „частичное“? Если введение нормы о „конечном потреблении“, придумывание новых понятий, делается только для того, чтобы решить вопрос с вывозом отходов с территории области, хотел бы обратить внимание на существенные моменты. Если норма вводится в общей части закона, она будет распространяться не только на отходы, но и на всю организацию хозяйственной деятельности. Если норма вводится, то её соблюдение необходимо контролировать. Следовательно, возникает опасность появления новой отчётности — „о потреблении“, опасность создания очередного подконтрольного действия. И вряд ли контролёры, приходя на предприятие, будут вспоминать историю с вывозом отходов, они будут руководствоваться буквой закона», — считает Лапин.

Калининградский бизнес намерен на этой неделе обсудить на площадке КТПП планируемые изменения в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия на круглом столе.

Ранее губернатор Антон Алиханов заявил, что разработан законопроект, который позволит окончательно решить проблему обложения пошлинами мусора, образуемого в Калининградской области и товаров, произведенных из него.

Проблема с обложением пошлинами калининградского мусора возникла в 2018 году После вступления в силу Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.