ТАСС: в Москве усилены меры безопасности, по тревоге подняты ОМОН и СОБР

ТАСС: в Москве усилены меры безопасности, по тревоге подняты ОМОН и СОБР
Фото из архива Нового Калининграда
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В Москве усилены меры безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В Москве усилены меры безопасности, под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры», — сказал собеседник агентства.

По его словам, по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии.

Информация об усилении мер безопасности в Москве появилась после размещения в соцсетях ЧВК «Вагнер» обвинений в адрес Минобороны РФ в ударе по тыловым частям ЧВК. Пресс-служба Минобороны сообщила, что все распространяемые в соцсетях от имени Евгения Пригожина сообщения об ударе «не соответствуют действительности и являются информационной провокацией». ФСБ возбудила в отношении Пригожина уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу

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