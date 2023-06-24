ТАСС: в Москве усилены меры безопасности, по тревоге подняты ОМОН и СОБР

В Москве усилены меры безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.



«В Москве усилены меры безопасности, под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры», — сказал собеседник агентства.

По его словам, по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии.

Информация об усилении мер безопасности в Москве появилась после размещения в соцсетях ЧВК «Вагнер» обвинений в адрес Минобороны РФ в ударе по тыловым частям ЧВК. Пресс-служба Минобороны сообщила, что все распространяемые в соцсетях от имени Евгения Пригожина сообщения об ударе «не соответствуют действительности и являются информационной провокацией». ФСБ возбудила в отношении Пригожина уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу