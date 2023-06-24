Алиханов: День молодежи пройдет в регионе в обычном режиме, выпускные не отменяются

Алиханов: День молодежи пройдет в регионе в обычном режиме, выпускные не отменяются
Антон Алиханов. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области не будут отменять мероприятия «на режимных объектах» и в местах, где есть продажи билетов. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале в субботу, 24 июня.

«Для всех жителей региона, для калининградцев хочу сказать, что мы сегодня отменили так называемые большие, „площадные“, мероприятия с неограниченным кругом участников. Но при этом все ранее запланированные мероприятия на режимных объектах, в тех местах, где у нас есть продажи билетов, приглашения, мероприятия пройдут в обычном режиме. Это и День молодежи на фестивале „Шум“ на стадионе „Калининград“, и концерты, и кинопоказы — все это будет проходить в обычном запланированном режиме», — сказал Алиханов.

Выпускные в регионе отменять тоже не планируется, добавил он. «Ребята, проводите свои праздники в том формате частном, который вы планировали и раньше, собирайтесь с учителями, с родителями. Никаких ограничений мы на выпускные ваши не вводим. Празднуйте, отмечайте окончание школы и начало нового этапа в вашей жизни», — обратился губернатор к выпускникам.

Алиханов также сообщил, что власти региона проконсультировались с правоохранительными органами и представителями Балтфлота. «Они проводят необходимые мероприятия. Никаких поводов для тревог, для переживаний за безопасность наших жителей нет. Поэтому прошу продолжать свою деятельность в обычном режиме», — добавил губернатор.

Ранее в пресс-службе областного правительства объявили, что в Калининградской области решили отменить массовые мероприятия и «мероприятия с неограниченным количеством участников» до 26 июня включительно.

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