В Калининградской области решили отменить все массовые мероприятия (дополнено)

В Калининградской области до 26 июня отменяются все массовые мероприятия, кроме тех, что проводятся «на режимных объектах и строго по билетам». Об этом журналистам сообщил утром в субботу, 24 июня, начальник пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.



«В целях обеспечения безопасности гостей и жителей нашего региона было принято решение отменить все массовые мероприятия и мероприятия с неограниченным числом участников до 26 июня включительно», — отметил он.

Дополнение. Как пояснил позднее Лысков, Дня молодежи на стадионе «Калининград» пройдет по запланированной программе, так как это «режимный и защищенный» объект. Кинопоказы отменять тоже не будут, уточнил он. «Речь идет о, собственно говоря, мероприятиях с неограниченным числом участников и всяких крупных уличных массовых мероприятиях», — сказал начальник пресс-службы областного правительства.

Ранее президент Владимир Путин во время экстренного выступления утром 24 июня заявил, что вооруженные силы РФ получили приказ по нейтрализации организаторов вооруженного мятежа. Национальный антитеррористический комитет сообщил о введении в Москве, Подмосковье и Воронежской области режима контртеррористической операции.