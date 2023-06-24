Воронежский губернатор сообщил о пожаре на нефтебазе и «оперативно-боевых мероприятиях»

В Воронеже загорелась нефтебаза, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своём телеграм-канале. Также, по словам главы региона, на данный момент складывается непростая ситуация на трассе М-4 «Дон», где возникают заторы.



«Прошу автомобилистов пользоваться для объезда всеми дорогами регионального и местного значения. Чтобы построить точный маршрут используйте все доступные поисковые системы», — пояснил глава региона.

Гусев заявил, что в рамках контртеррористической операции, введенной на территории Воронежской области «вооруженными силами РФ проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия».

В 12:00 губернатор сообщил, что в Воронеже идет тушение горящего резервуара с топливом на нефтебазе, расположенной на улице Димитрова.

«На месте работают более 100 пожарных и 30 единиц техники. Жертв, по первым данным, нет», — заключил он.

Напомним, что вечером в пятницу, 23 июня, в соцсетях ЧВК «Вагнер» были опубликованы голосовые сообщения с обвинениями в адрес Минобороны, записанные Евгением Пригожиным.

ФСБ России возбудила уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу после заявлений от имени главы группы «Вагнер» Евгения Пригожина. Пресс-служба Минобороны сообщила, что все распространяемые в соцсетях от имени Евгения Пригожина сообщения об ударе армии России по тыловым частям ЧВК «Вагнер» «не соответствуют действительности и являются информационной провокацией».

Национальный антитеррористический комитет сообщил о введении в Москве, Подмосковье и Воронежской области режима контртеррористической операции.

