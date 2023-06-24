Жителей Ростова-на-Дону предупредили о возможном проходе военной техники по улицам города. Сообщение с таким содержанием опубликовал глава администрации города Алексей Логвиненко.
«В связи с возможным проходом военной техники по улицам города прошу вас быть предельно внимательными и осторожными, — написал Логвиненко в своем телеграм-канале. — В целях вашей безопасности не покидайте свои дома, исключите поездки в центральную часть Ростова и не оставляйте детей без присмотра».
Также Логвиненко заявил, что городские коммунальные службы «продолжают работу по восстановлению горячего водоснабжения потребителей».Напомним, что в настоящее время в трех субъектах России — Москве, Московской и Воронежской областях — введен режим контртеррористической операции. Это произошло после того, как в соцсетях частной военной компании «Вагнер» были опубликованы голосовые сообщения с обвинениями в адрес Минобороны, записанные ее руководителем Евгением Пригожиным. ФСБ России в результате возбудила уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. Пресс-служба Минобороны сообщила, что все распространяемые в соцсетях от имени Евгения Пригожина сообщения об ударе армии России по тыловым частям ЧВК «Вагнер» «не соответствуют действительности и являются информационной провокацией».