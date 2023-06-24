Жителей Ростова-на-Дону предупредили о возможном проходе военной техники по улицам города. Сообщение с таким содержанием опубликовал глава администрации города Алексей Логвиненко.



«В связи с возможным проходом военной техники по улицам города прошу вас быть предельно внимательными и осторожными, — написал Логвиненко в своем телеграм-канале. — В целях вашей безопасности не покидайте свои дома, исключите поездки в центральную часть Ростова и не оставляйте детей без присмотра».

Также Логвиненко заявил, что городские коммунальные службы «продолжают работу по восстановлению горячего водоснабжения потребителей».