Жителей Ростова-на-Дону предупредили о возможном проходе военной техники по улицам

Жителей Ростова-на-Дону предупредили о возможном проходе военной техники по улицам
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Мятеж Пригожина

Жителей Ростова-на-Дону предупредили о возможном проходе военной техники по улицам города. Сообщение с таким содержанием опубликовал глава администрации города Алексей Логвиненко.

«В связи с возможным проходом военной техники по улицам города прошу вас быть предельно внимательными и осторожными, — написал Логвиненко в своем телеграм-канале. — В целях вашей безопасности не покидайте свои дома, исключите поездки в центральную часть Ростова и не оставляйте детей без присмотра».

Также Логвиненко заявил, что городские коммунальные службы «продолжают работу по восстановлению горячего водоснабжения потребителей».

Напомним, что в настоящее время в трех субъектах России — Москве, Московской и Воронежской областях — введен режим контртеррористической операции. Это произошло после того, как в соцсетях частной военной компании «Вагнер» были опубликованы голосовые сообщения с обвинениями в адрес Минобороны, записанные ее руководителем Евгением Пригожиным. ФСБ России в результате возбудила уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. Пресс-служба Минобороны сообщила, что все распространяемые в соцсетях от имени Евгения Пригожина сообщения об ударе армии России по тыловым частям ЧВК «Вагнер» «не соответствуют действительности и являются информационной провокацией».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter