В трех регионах отменили введенный в субботу режим контртеррористической операции (дополнено)

В Москве и Подмосковье отменили режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.



«В соответствии с Федеральным законом „О противодействии терроризму“ от 6 марта 2006 года в связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей руководителем контртеррористической операции, начальником Управления ФСБ России по городу Москве и Московской области принято решение об отмене на территории Москвы и Московской области правового режима КТО с 09:00 мск 26 июня 2023 года», — говорится в сообщении.

Режим антитеррористической операции был введен в Москве, Московской и Воронежской областях в субботу, 24 июня, в связи с мятежом ЧВК «Вагнер»

Дополнено: позже стало известно об отмене этого режима и в Воронежской области.