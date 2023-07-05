На некоторое имущество семьи Колесника суд наложил арест в рамках иска Генпрокуратуры РФ

На некоторое имущество Андрея Колесника и членов его семьи суд наложил арест в качестве обеспечительных мер по гражданскому иску. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.



В карточке дела по рассмотрению гражданского иска Генпрокуратуры РФ к депутату, его супруге и теще, содержится информация о четырех исполнительных листах, выданных Центральным районным судом Калининграда.

«По ходатайству прокурора в целях обеспечения иска в соответствии со ст.139 ГПК РФ судом было принято определение о наложении ареста на имущество ответчиков и третьего лица, а также запрета на совершение определенных действий третьим лицом. Выданы исполнительные листы, которые предъявлены взыскателем в соответствующие органы», — рассказали в пресс-службе облсуда.

В ведомстве уточнили, что ответчик обжаловал выданные исполнительные листы.

Ранее стало известно, что заместитель генпрокурора РФ подал гражданский иск к депутату Госдумы Андрею Колеснику, связанный с акциями Калининградского морского торгового порта. Издание «Ведомости» сообщило со ссылкой на источник, близкий к терминалу, что речь идет о возможном изъятии 28,5% ценных бумаг у его семьи в доход государства. Помимо депутата ответчиками по делу выступают его супруга телеведущая Марина Лысенко и теща Надежда Лысенко.

В облсуде уточнили, что иск Генпрокуратуры к Колеснику связан выявленными нарушениями антикоррупционного законодательства из-за незаконного приобретения и скрытого владения акциями АО «Калининградский морской торговый порт».

Андрей Колесник рассказал «Новому Калининграду», что претензии Генпрокуратуры связаны с его членством в комитете по транспорту и развитию инфраструктуры Госдумы РФ. Депутат подчеркнул, что у руководства Госдумы к нему претензий нет и председатель комитета по транспорту был против его ухода в другой комитет.

Генпрокуратура РФ требует изъять в пользу государства акции порта у Колесника и его тещи, а также истребовать в казну с депутата и его супруги незаконный доход в размере 369,2 млн рублей.