РФ потребовала от Германии прекратить изъятие частных автомобилей у россиян

Российское посольство в ФРГ потребовало от страны прекратить изымать частные транспортные средства у граждан РФ и возместить ущерб за них. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет Газета.ru со ссылкой на журнал «Международная жизнь».



«Потребовали от германской стороны официальных объяснений, незамедлительной отмены принудительных мер в отношении наших граждан, возвращения их собственности и возмещения материального и морального ущерба», — сказала Захарова.

Ранее посольство РФ в Германии рекомендовало гражданам РФ воздержаться от въезда на территорию ФРГ на автомобилях с российскими номерами до прояснения ситуации с возможным изъятием транспортных средств. Согласно сообщению дипведомства, стало известно о случаях изъятия у российских граждан сотрудниками таможенных органов Германии автотранспорта, зарегистрированного в РФ и временно ввезенного в ФРГ для использования в личных целях или транзита.

Ограничение на ввоз автомобилей связано с введёнными против России санкциями, сообщало РБК со ссылкой на Центральную справочную Главного управления таможни ФРГ. «Ввоз пассажирских автомобилей из России в ЕС запрещен в соответствии со ст. 3i Регламента 833/2014, определяющего эмбарго в отношении России. В данном контексте выражение „ввоз“ фактически охватывает любое перемещение товаров или груза. Эмбарго не предусматривает исключений из запрета для указанных вами обстоятельств», — следует из ответа на запрос издания о возможности въезда в Германию на автомобиле с российскими номерами.