В Кремле объяснили отказ РФ от международного расследования крушения самолета Пригожина

В качестве основной причины авиакатастрофы, в которой погиб предприниматель Евгений Пригожин, рассматриваются умышленные действия, а поэтому участие международных структур в расследовании невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

«Во-первых, расследование ведет Следственный комитет России, об этом говорил президент Путин, и это именно наше российское расследование. Поэтому в данном случае речь о каком-то международном расследовании идти не может», — ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать отказ российских властей в участии бразильской стороны как изготовителя самолета Embraer Legacy, в котором летели Пригожин и его соратники.

«В данном случае совсем другая ситуация, связанная с этой авиакатастрофой. Очевидно, что существуют разные версии, среди которых намеренное злодеяние, скажем так. Давайте все-таки дождемся результатов расследования», — добавил он.

Напомним, 23 августа в Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, совершавший рейс Москва — Санкт-Петербург. МЧС России утверждает, что на борту находились десять человек, включая трёх членов экипажа. По предварительной информации, все они погибли.

В списке пассажиров Embraer Legacy значилось имя Евгения Пригожина. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного судна (ст. 263 УК РФ). Впоследствии смерть Пригожина подтвердила Росавиация. В дальнейшем молекулярно-генетические экспертизы подтвердили, что личности всех 10 погибших соответствуют списку, заявленному в полётном листе.

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