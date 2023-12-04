Не наказание, а способ решения проблемы: в Госдуме предлагают ввести налог на бездетность

Все новости по теме: Налоги

В России предлагают ввести налог на бездетность, как это было в Советском Союзе. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров, который считает это одним из возможных вариантов решения демографической проблемы в стране, пишет «Коммерсант».

«Ввести налог на бездетность как в Советском Союзе было бы неплохо. Необходимо стимулировать рождение детей, в том числе через материнский капитал. Если денег будет не хватать для этих проектов, надо вводить налог. Это не наказание — это способ решения проблемы», — заявил единоросс Евгений Федоров.

Напомним, ранее в России в ряде регионов, в том числе в Калининградской области, ввели законодательный запрет на склонение женщин к абортам. Данную инициативу поддержал патриарх Кирилл. Также в Минздраве заявили о планах ограничить продажу препаратов для прерывания беременности. При этом более половины россиян высказались против подобной меры.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter