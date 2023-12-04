Не наказание, а способ решения проблемы: в Госдуме предлагают ввести налог на бездетность

В России предлагают ввести налог на бездетность, как это было в Советском Союзе. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров, который считает это одним из возможных вариантов решения демографической проблемы в стране, пишет «Коммерсант».

«Ввести налог на бездетность как в Советском Союзе было бы неплохо. Необходимо стимулировать рождение детей, в том числе через материнский капитал. Если денег будет не хватать для этих проектов, надо вводить налог. Это не наказание — это способ решения проблемы», — заявил единоросс Евгений Федоров.

Напомним, ранее в России в ряде регионов, в том числе в Калининградской области, ввели законодательный запрет на склонение женщин к абортам. Данную инициативу поддержал патриарх Кирилл. Также в Минздраве заявили о планах ограничить продажу препаратов для прерывания беременности. При этом более половины россиян высказались против подобной меры.