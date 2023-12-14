В Калининграде отозвали согласование митинга против регионального закона об абортах

В Калининграде отменили согласование митинга против регионального закона об абортах, проведение которого было запланировано 16 декабря. Об этом «Новому Калининграду» рассказала активистка инициативной группы горожанок Анастасия Чередниченко (факт отмены разрешения редакции подтвердили в пресс-службе мэрии города).



«Сегодня, 14 декабря, глава администрации Калининградской области Елена Дятлова подписала распоряжение об отмене согласования на проведение митинга против закона о штрафах за склонение к аборту, — рассказала Чередниченко. — Основанием послужило письмо руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области».

Чередниченко добавила, что об отмене митинга также было сообщено в другие органы власти, в том числе — в антитеррористическую комиссию Калининградской области и региональное управление МВД России. По ее словам, активистки собираются оспаривать это решение.

Ранее администрация Калининграда уже отказывала им в проведении митинга 9 декабря на площади Победы, сославшись на требования к организации медицинской помощи и санитарного обслуживания при проведении публичных мероприятий.