В Калининграде разрешили провести митинг против регионального закона об абортах

Власти Калининграда согласовали проведение митинга против регионального закона о запрете склонения к абортам. Его планируют провести 16 декабря с 12 до 14 часов у памятного знака землякам-космонавтам на проспекте Мира, сообщили «Новому Калининграду» активистки (копия разрешения администрации есть в распоряжении редакции).

Участницы митинга планируют выйти с плакатами «Право выбора — за беременной», «Рожать или не рожать — мне решать», «Оставьте беременных и гинекологов в покое», «Моя жизнь — мое решение», «Не правительству решать, где и когда мне рожать», «Информирование ≠ склонение», «Женщина — не инкубатор», «Нежеланные дети оказываются в интернатах и мусорках», «Не заставляйте нас рожать нежеланных детей».

По мнению активисток, закон препятствует обеспечению жительниц Калининградской области адекватной медициной. «В случае желания беременной женщины совершить аборт она должна быть обеспечена выбором — медикаментозный или хирургический аборт, а также полной информацией относительно двух опций. Закон ставит получение беременной женщиной полной информации под угрозу, так как слова гинеколога на приеме могут быть восприняты как склонение, а гинеколог может быть оштрафован за выполнение своей работы», — считают они.

Ранее администрация Калининграда отказала им в проведении митинга 9 декабря на площади Победы, сославшись на требования к организации медицинской помощи и санитарного обслуживания при проведении публичных мероприятий.

1 декабря губернатор Антон Алиханов подписал региональный закон о запрете склонения к абортам. Он вступает в силу через десять дней после опубликования. «Калининградская область стремится к созданию безопасной для семьи, отцовства, материнства и детства информационной среды, препятствует распространению деструктивных идеологий, насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, включая культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание естественного продолжения жизни, ценности многодетности», — говорится в тексте документа.


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